„Let’s Apple“ geht heuer in die fünfte Runde. Die Idee dahinter ist einfach: Wer gewinnt, bekommt 16 Wochen lang jede Woche eine neue Apfelsorte direkt ins Büro geliefert: eine kleine, gesunde Abwechslung im Arbeitsalltag.<BR \/><BR \/>Die Teilnahme ist unkompliziert. Auf <a href="https:\/\/www.suedtirolerapfel.com\/de\/aepfel-aus-suedtirol.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolerapfel.com<\/a> beantworten Unternehmen ein paar Fragen rund um den Südtiroler Apfel und nehmen damit automatisch am Gewinnspiel teil. Mitmachen kann man bis zum 12. Dezember.<BR \/><BR \/>Georg Kössler, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums, sagt: „Wir möchten an den Erfolg der letzten Jahre mit rund 800 teilnehmenden Betrieben anknüpfen. Das große Interesse zeigt, wie gut das Format ankommt.“<BR \/><BR \/>Neben frischen Äpfeln bringt „Let’s Apple“ auch frische Energie ins Büro: Die wöchentlichen Lieferungen fördern gesunde Gewohnheiten und stärken den Teamgeist.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233708_image" \/><\/div>