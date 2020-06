Lino delle Fate Eco Village Resort – Ferien in Bibione SICHER genießen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Umgeben von einem einzigartigen, 16 Hektar Biodiversitätspark mit einer wundervollen mediterranen Vegetation ist das außergewöhnliche Resort ein sicheres Refugium, um die Sommerferien zu verbringen. Im Resort kümmert man sich stets mit Leidenschaft um Ihr Wohl – auch in diesem Jahr bleiben keine Wünsche offen!Die großzügigen Zimmer und Suiten sowie die Bungalows mit eigenem Garten und Terrasse sind der ideale Ort, um mit Abstand zu genießen und vollkommen zu entspannen. Die Gäste haben die Wahl zwischen Übernachtung mit Selbstverpflegung, Übernachtung mit Frühstück oder Halbpension. Im Restaurant werden feinste mediterrane und internationale Gerichte serviert. Auch hier wird großer Wert auf Hygiene gelegt, wobei die Tische in größeren Abständen angeordnet sind.Weitere Highlights sind der Privatstrand, auf dem 50 m² nur Ihnen allein gehören, die 1 000 m² große Pool-Landschaft sowie das Animationsprogramm für Kinder.Viele kennen zwar Bibione, aber nicht das Umland. Dabei hat dieses außerordentlich viel zu bieten. Lohnenswert ist zum Beispiel die Erkundung der traumhaften Lagune von Bibione, bei der man mit ein bisschen Glück sogar Rosa Flamingos sehen kann, die in diesem geschützten Naturparadies mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt ein Zuhause gefunden haben. Empfehlenswert sind weiters die Besichtigung von Natur- und Kulturschätzen, wie die Concordia Sagittaria, die Schlösser Duino und Miramare sowie die Grotte Gigante, und Städtetrips nach Portogruaro, Udine, Triest und Venedig.Weitere Informationen finden Sie hier Europa Tourist Group S.p.A.Via Lattea 130028 Bibione (VE)Italien

