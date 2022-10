„Live Your Values“ bei Oberrauch Zitt

Nachhaltigkeit in Mode, Kunst und Gastronomie erleben Besucher und Besucherinnen des Events „Live Your Values“ am 21. Oktober im Modehaus Oberrauch Zitt unter den Bozner Lauben.Bis spät in den Abend ist das historische Stadthaus bunter Schauplatz für angesagte Designer und Künstler aus Südtirol und darüber hinaus, die sich für Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit engagieren.Die kleinen Besucher haben ebenfalls allen Grund zur Freude - um 16.30 Uhr findet das Kindertheater statt.Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und endet um 22 Uhr abends, der Eintritt ist frei.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.