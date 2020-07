Local Online Shop in der Bozner Altstadt – BZheartbeat Lokal kaufen & gewinnen!

BZheartbeat ist eine Gruppe junger Wirtschaftstreibender, die kreative Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Einzelhandel und Gastronomie sowie Hauseigentümer der Bozner Altstadt an einen Tisch bringt und gemeinsam Impulse für ein lebendiges und attraktives Stadtzentrum gibt. Ziel ist es, durch viele kleine und große Aktionen das Image der Handelsstadt Bozen – dem Tor zu den Dolomiten – zu verbessern.Mit dem neuen Onlineshop will BZheartbeat bewusst einen Gegenpol zu den riesigen Online-Plattformen schaffen. Es geht nicht darum, als einzelner Markplatz dagegenzuhalten, sondern gemeinsam mit den mittelständisch geprägten Unternehmen der Bozner Altstadt online eine lokale Alternative zu bieten.Stellen Sie sich vor, Sie suchen ein Produkt – gemütlich von zu Hause aus. Sie können nun entscheiden, ob Sie direkt den Laden aufsuchen oder einfach im Onlineshop vom selben Geschäft das gewünschte Produkt kaufen. So werden lokal Arbeitsplätze und die Vielfalt des innerstädtischen Handels ein stückweit gesichert.Vielleicht fragen sich viele nun: „Braucht es überhaupt eine neue digitale Plattform für den Handel? Gibt es davon nicht schon genug?“ Die Antwort lautet möglicherweise ja, aber hierbei geht es vielmehr um das Konsumverhalten der Kunden und darum, die Vielfalt des lokalen Handels in Bozen zu präsentieren.Zum neuen Onlineshop: www.bzheartbeat.it Zum Start des E-Commerce-Portals am 06.07.2020 hat sich BZheartbeat ein Gewinnspiel mit tollen Preisen für die Kunden einfallen lassen.

