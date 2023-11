Lokale Produkte und Produzenten: Das ist das Konzept der Genossenschaft DAO in Südtirol

Foto: © Girovagando in Trentino per DAO Soc.Coop

Unter den Akteuren des großflächigen Einzelhandels bietet die DAO-Genossenschaft in ihren Conad-Läden das Beste an, was die Region zu bieten hat. Auf diese Weise bestimmt DAO in jedem Supermarkt das Angebot und macht die, mit denen sie zusammenarbeitet, bekannt.Das Vertriebsnetz der DAO besteht aus mehr als 230 Verkaufsstellen , in denen es nicht an typischen und handwerklich hergestellten Produkten aus unserer Region mangelt. Neben den Handelsaktivitäten engagiert sich die Genossenschaft in Projekten, die die Geschichte der Region und ihrer Menschen erzählen.Ein Beispiel dafür ist das mit „“ durchgeführte Projekt , das es den Gemeinden ermöglichte, diedurch diebesser kennen zu lernen.Wie der Eggerhof und seine glücklichen Hühner, die Nikolaus in Aldein echte Eier mit hohem Omega-3-Gehalt liefern. Gute, gesunde Produkte, die imgewonnen werden.Ein noch spezielleres Angebot findet man ebenfalls in Aldein, diesmal bei Kirnig . Das Konzept von Josef und Andreas hat dazu geführt, dass das ganze Jahr übererhältlich sind, darunter Cardoncelli, Shiitake und Preorotus,Von den Südtiroler Weiden kommt in den Conad-Verkaufsstellen des DAO-Netzes auch das bekannte, das von Tieren stammt, die. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Konsortium Kovieh entwickelt. Das aus dieser Erzeugungskette stammende Produkt ist natürlich und sicher und wird in einer besonderen Verpackung angeboten, in der die Qualität des Fleisches bis zu 14 Tage lang erhalten bleibt.Bei dieser Initiative profitieren auch die Landwirte von den Synergien einer Lieferkette, die Qualität und Wohlbefinden fördert.So setzt sich die Genossenschaft DAO bei jedem Projekt dafür ein, das Wissen über ihre Anbaugebiete und jeden Teilnehmer der Vertriebskette zu fördern.In jeder der Conad-Verkaufsstellen des DAO-Verbunds, die sowohl die großen städtischen Zentren als auch die Täler und kleinen Dörfer beliefern, kann man eine große Auswahl an lokalen Produkten finden.