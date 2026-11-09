Wenn die Dunkelheit über die Gärten von Schloss Trauttmansdorff hereinbricht, beginnt eine Reise, für die es keine Zeitmaschine braucht. Lichtfiguren, poetische Projektionen und stimmungsvolle Szenen eröffnen neue Perspektiven auf den vertrauten Ort. LUMAGICA Meran kehrt heuer zum dritten Mal zurück und lädt erstmals unter dem Motto „Magische Zeitreise“ dazu ein, Vergangenheit und Gegenwart auf einem abendlichen Rundweg zu entdecken. Wer Trauttmansdorff aus der Gartensaison kennt, kann den Ort während der Wintermonate von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Entlang des Rundwegs wechseln sich kunstvolle Lichtinstallationen mit interaktiven Stationen ab. Sound- und Lichtshows ergänzen den Spaziergang durch Südtirol einzigen Lichterpark dieser Art. <BR \/><BR \/><b>Ein eingespieltes Team hinter dem Lichtzauber<\/b><BR \/><BR \/>Hinter den leuchtenden Bildern stehen viele Arbeitsstunden und ein Team, das den Standort gut kennt. „Wir möchten mit LUMAGICA Meran die wunderschönen Gärten von Schloss Trauttmansdorff zum Leuchten bringen“, sagt Veranstalter <b>Andreas Witting<\/b>, Geschäftsführer der AWEO Italia. Für die Umsetzung engagieren sich auch heuer wieder Mitarbeiter, die bereits während der Gartensaison in Trauttmansdorff tätig sind. <BR \/><BR \/>LUMAGICA schafft einen weiteren Anlass, Meran auch in der kalten Jahreszeit zu besuchen und bietet die Gelegenheit, einen Winterabend abseits des Alltags zu verbringen. <BR \/><BR \/><b>LUMAGICA Meran in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff:<\/b> 19.11.2026–10.01.2027, täglich von 16.30 bis 21 Uhr. Am 24.12.2026 bleibt der Lichterpark geschlossen. Informationen und Tickets: <a href="https:\/\/lumagica.com\/de\/standorte\/meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lumagica.com\/de\/standorte\/meran<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380399_image" \/><\/div>