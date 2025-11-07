Ein besonderes Highlight ist die neue Lichtshow am See, die mit Laser-, Wasser-, Licht- und Soundeffekten beeindruckt. Zahlreiche interaktive Stationen laden dazu ein, selbst Teil der Inszenierung zu werden und die magische Reise aktiv mitzugestalten. <a href="https:\/\/lumagica.com\/meran\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">LUMAGICA <\/a>vereint Geschichte, moderne Lichtkunst und Natur zu einem einzigartigen Erlebnis, das Meran im Winter in besonderem Glanz erscheinen lässt. Tickets sind online und an der Abendkassa erhältlich – entdecken, staunen und gemeinsam magische Momente erleben. <BR \/><BR \/><b>LUMAGICA Meran 2025\/26<\/b><BR \/>•<\/TD><TD><b>Zeitraum:<\/b> 20. November 2025 bis 6. Januar 2026<BR \/>•<\/TD><TD><b>Öffnungszeiten:<\/b> täglich 16:30–21:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD><b>Geschlossen:<\/b> am 24. Dezember 2025<BR \/>•<\/TD><TD><b>Ort:<\/b> Gärten von Schloss Trauttmansdorff, Meran<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234257_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234260_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234263_image" \/><\/div>