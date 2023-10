Magdalena Perwanger: Ich bitte Sie um Ihre Stimme am Sonntag

Foto: © Perwanger

Magdalena Perwanger: In den vergangenen Wochen habe ich mit vielen Menschen gesprochen, über die Lage im Land, über Sorgen und Wünsche. Das hat mich bestärkt: Wir brauchen einen Aufbruch, faire Löhne, Teamgeist, helle Köpfe ... Familie und Beruf dürfen sich nicht ausschließen, die Wirtschaft muss sich entfalten können.Magdalena Perwanger: Dass wir nicht um den Brei herumreden sollten, sondern handeln, dass wir dringende Probleme angehen. Die Autonomie bietet uns viele Möglichkeiten dazu. Nützen wir sie, ohne Verantwortung abzuwälzen.Magdalena Perwanger: Er unterstützt mich, weil sich eine neue Generation durchsetzen soll. Erfahrung ist wichtig, aber junge Menschen sehen manches auch anders. Und nicht zuletzt: Geben wir Frauen eine Chance, wählen wir Kompetenz, Stichwort schlanke Landesgesetze.Magdalena Perwanger: In den vergangenen Wochen habe ich viele wertvolle Menschen kennengelernt, wofür ich dankbar bin. Dazu gehören auch einige der Kandidatinnen und Kandidaten, wie beispielsweise Peter Brunner aus Brixen. Wir sind neu und haben für unsere Ansichten auch gemeinsam geworben. Im Team klappt es besser, das muss auch in der Politik gelten.Am Sonntag das Edelweiß ankreuzen undEINE VORZUGSSTIMME (von vier möglichen)für MAGDALENA PERWANGER