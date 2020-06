Maia Dentis. In Bozen und Meran die Zahnärzte, denen Sie vertrauen können.

Maia Dentis wurde im Jahre 2012 vom Herrn Doktor Bonaccorso und Professorin Tripi gegründet, Paar sowohl in der Arbeit, als auch im Privatleben. Die Praxis stammt aus einer starken Synergie zwischen einer alten Familientradition im Bereich Zahnmedizin und eines Teams, das aus hochspezialisierte Ärzte und Assistenten besteht, laufend entsprechend mit den neusten Methoden im Bereich Zahnmedizin für Erwachsene und Kinder.Ein professionelles Team steht Ihnen zu Verfügung, immer bereit Ihnen Spezialbehandlungen anzubieten und in der Lage jedes Bedürfnis zu erfüllen.Sorgfalt und Professionalität, zwei Aspekte, die in den Jahren der Praxix Maia Dentis erlaubt haben zunächst die Schätzung des Gebiets von Meran zu gewinnen, und danach die Schätzung von Bozen, fortschrittliches Zentrum, dessen Sitzes sich in einem Gebäude befindet, das geplant wurde, um anspruchsvolle Behandlungen zu ermöglichen.Die Räume umfassen folgende Strukturen und Dienstleistungen: OP -Raum, Untersuchungsraum, Implantate -Labor, sofortige Versorgung, innovative 3-D- Untersuchung Cone Beam, Spielraum für Kinder und gemütliche Räume, die für die Post- Op Pflege gedacht wurden.Bis ins kleinste Detail gepflegte Orte, die Ihnen ein wunderschönes Lächeln schenken werden.Erfahren sie mehr über: https://sorridi.maiadentis.it/de/

