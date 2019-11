Mals: Oberschulzentrum „Claudia von Medici“ öffnet Türen

Welcher Schultyp passt zu deinen Fähigkeiten und Interessen? Was sagen deine Freunde? Was die Eltern? Was du? Sicher ist: Entscheidungen wollen gut abgewogen sein. Bevor du entscheidest: Informiere dich gut über deine Möglichkeiten.





Das Oberschulzentrum „Claudia von Medici“ öffnet am Montag, 25. November von 14 bis 17 Uhr seine Türen.Die Fachoberschule für Wirtschaft, das Sozialwissenschaftliche Gymnasium und die Sportoberschule werden über das Besondere ihrer Schultypen informieren, Schwerpunkte und schultypische Projekte, Programme und Initiativen vorstellen. Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen und Trainer werden da sein und sämtliche Fragen beantworten.Neugierig geworden? Dann komm vorbei! Schau rein! Wir freuen uns auf dich.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

som