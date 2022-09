Malwettbewerb „Dolomilla“ der Südtiroler Milch

Wie schon im letzten Jahr, in dem die Kuh Dolomilla ganz zufällig die farbenfrohe Regenbogenwiese entdeckt hat, verbringt Dolomilla auch diesen Sommer auf der Alm. Täglich nur die besten Almkräuter, Gräser und Blumen als Futter, die man sich vorstellen kann, dazu viel frische Luft und Bergsonne! „Schade, dass die Ferien bald wieder vorüber sind“, denkt sich die Urlauberin wehmütig. Denn die Abreise von der Almweide steht kurz bevor – und seit Tagen gibt es kein anderes Thema mehr: Wer darf wohl als Schönste beim Almabtrieb am Samstag in der ersten Reihe laufen?...