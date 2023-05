Malwettbewerb „Dolomilla“ der Südtiroler Milch

Die Geschichte der schönen Dolomilla inspiriert Kinder aus ganz Südtirol zum Malen. Von Mitte Mai bis 12. Juni läuft der Malwettbewerb der Milch mit Qualitätszeichen Südtirol, bei dem alle Kinder eingeladen sind, die Kuh Dolomilla auf der Alm nachzumalen. Die kleinen Kunstwerke nehmen die Südtiroler Milchhöfe in ihren Verkaufsstellen entgegen: Wer dort persönlich vorbeikommt, erhält einen cremigen Joghurt der Wahl: Mila Shop Bozen, Mila Shop Bruneck, Brimi Shop Vahrn, Milchhof Sterzing Shop, Drei Zinnen – Schaukäserei, Käserei Sexten, Sennerei Algund und Sennerei Burgeis.Aus allen Zeichnungen werden am Ende des Wettbewerbs 30 Gewinner und Gewinnerinnen gezogen. Als Preise werden ein Aufenthalt in einem Südtiroler Familienhotel, Einkaufsgutscheine, Plüschtiere und Turnbeutel verlost.