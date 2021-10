„Man hört, dass alles viel teurer geworden ist!“

[email protected]

Ein Haus zu bauen, ist immer eine große Entscheidung – schließlich soll es für viele Jahre ein Heim sein, ein Nest für die Familie und auch für zukünftige Generationen. Bei einem so wichtigen Projekt spielt Vertrauen eine große Rolle, und genau deshalb arbeiten wir schon seit vielen Jahren mit einem Fixpreis, der bereits während der Planung kalkuliert und vereinbart wird. Am Übergabetermin wird bei Alp House übrigens ebenfalls nicht gerüttelt – undDer Holzpreis hat seit Mitte 2020 einen rasanten Anstieg erlebt, teilweise kostete Holz dreimal so viel wie im Jahr zuvor. Gleichzeitig wurde es für Unternehmen aus der Bau- und Möbelbranche zunehmend schwierig, überhaupt an die benötigten Mengen des wichtigen und begehrten Rohstoffs heranzukommen. Auch beim Bau eines Ziegelhauses kommt Holz zum Einsatz, zum Beispiel für den Dachstuhl. Weil bei Alp House aber monolithisch gebaut wird – also Ziegel auf Ziegel – fallen Preisschwankungen beim Baustoff Holz nur sehr geringfügig ins Gewicht und werden von uns abgefedert. Auch die Preise für Ziegel und Beton sind leicht angestiegen, allerdings handelt es sich hierbei um marktübliche Preisveränderungen, die. Deshalb haben sich die durchschnittlichen Gesamtkosten für den Bau eines Einfamilienhauses bei Alp House im Vergleich zu 2019 nicht erhöht.Auch die Lieferzeiten im Bausektor haben sich teils stark verändert. Davon betroffen sind insbesondere die Fensterhersteller: Bis zur Lieferung dauert es derzeit sehr viel länger als noch vor einem Jahr. In der traditionellen Bauweise wird das Aufmaß für die Bestellung der Fenster erst genommen, wenn der Rohbau steht, sodass längere Wartezeiten den finalen Übergabetermin durchaus beeinflussen können.Unsere präzise Planung hat es aber immer schon möglich gemacht, dass wir die Fenster bereits nach Abschluss der Planungsphase bestellen konnten – und jetzt erledigen wir das, noch bevor das erste Ziegelfertigteil produziert wird! Für unsere Kundinnen und Kunden spielen lange Lieferzeiten daher keine Rolle.INFO:Alp GmbHKarl von Etzel Straße 6 | 39049 SterzingTel. 0472 767 111

