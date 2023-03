Manta Manta – Zwoter Teil: Ab 30. März im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo

Foto: © Cineplexx

Bertie (Til Schweiger) hat seine Rennfahrerkarriere aufgegeben und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt mit angeschlossener Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit einer Zwangsversteigerung droht, schmiedet er einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden Classic-Cars-Rennen am Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Als dann aber seine Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) auftaucht und Bertie bittet, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett.Das ist der Film, auf den die Nation über 30 Jahre lang gewartet hat: MANTA MANTA – ZWOTER TEIL. Til Schweiger, dessen beispiellose Filmkarriere 1991 mit einer Hauptrolle in MANTA, MANTA begann, hat die Fortsetzung der Kultkomödie inszeniert, geschrieben, coproduziert und geschnitten. Außerdem spielt er wieder Bertie, an der Seite von Tina Ruland, Michael Kessler und Martin Armknecht, die ebenfalls an ihre Rollen aus MANTA, MANTA anknüpfen und dem Kinopublikum zeigen, was nach mehr als 30 Jahren aus Uschi, Klausi und Axel geworden ist. Neu dabei sind Tim Oliver Schultz und Luna Schweiger. Sie spielen Daniel und Mücke, die erwachsenen Kinder von Bertie und Uschi.