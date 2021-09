Marlene® & die 4 Jahreszeiten: Neue Kampagne setzt Geschichte der „Tochter der Alpen“ fort

Die Kampagne soll das einzigartige Klima im Marlene®-Anbaugebiet präsentieren und zeigen, dass in Südtirol an 365 Tagen im Jahr die idealen Bedingungen vorherrschen, um den unverwechselbaren Geschmack der Marlene®-Äpfel hervorzubringen.„Mithilfe von Fotos, Videos und Interviews wollen wir unseren Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt ein Bild von dem vermitteln, was der Heimat der Marlene®-Äpfel beim Übergang von einer Jahreszeit zur nächsten geschieht“, erklärt VOG-Direktor Walter Pardatscher.Der neue Marlene®-TV-Werbespot steht im Zeichen der vier Jahreszeiten und ist die natürliche Fortsetzung des im Jahr 2017 präsentierten TV-Spots „Tochter der Alpen“. Seine Vorpremiere feierte der Spot vor kurzem bei den Internationalen Filmfestspiele von Venedig – ab 22. September, dem offiziellen Start der Kampagne, ist er international auch im Fernsehen, Kino und online zu sehen.„Die Dreharbeiten zum neuen Spot haben sich über ein ganzes Jahr erstreckt. Das Ergebnis ist ein innovatives Video, das mit einer Vielzahl an spektakulären Aufnahmen im Zeitraffer sowie einer hochmodernen Technik ohne Schnitte aufwartet“, so VOG-Marketingleiter Hannes Tauber.Zu Wort kommen im Rahmen der neuen Kampagne auch die Marlene®-Apfelbauern: Sie geben den Konsumenten Einblick in ihre Arbeit in den Apfelwiesen und veranschaulichen in jeder der vier Jahreszeiten, welche saisonal bedingten Veränderungen sich auf die Reifung und Qualität der Äpfel auswirken. Auch das Thema der Kunst, das im Fokus der letztjährigen Kampagne stand, wird Marlene® weiterhin begleiten: So werden jene Künstler, die es im Rahmen des Kunstwettbewerbs zum 25-jährigen Markenjubiläum in die Top-25 geschafft haben, erneut in die Kampagne einbezogen. Ihre Werke, welche die vier Jahreszeiten im Marlene®-Anbaugebiet darstellen, zieren kurz vor Beginn einer jeden Jahreszeit als kunstvolles Label die Marlene®-Äpfel und verleihen ihnen somit einen einzigartigen Look.„Die Qualität unserer heurigen Apfelernte ist sehr gut“, kommentiert VOG-Direktor Walter Pardatscher und fügt abschließend hinzu: „Mit der neuen Kommunikationskampagne haben wir eine hervorragende Basis, um die Arbeit unserer Bauern nach außen zu tragen und die Marlene®-Äpfel international noch bekannter und beliebter zu machen.“

