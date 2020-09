MARLENE® feiert ihren 25. Geburtstag

Die Kunst als höchste Ausdruckform von Kreativität und Vorstellungskraft spricht eine universelle Sprache, die keine Grenzen kennt. Auch die Marlene® Äpfel werden von den Bauern des VOG das ganze Jahr über gepflegt und in ein kleines Meisterwerk verwandelt.So fiel die Wahl auf das Thema Kunst, um den 25. Geburtstag von Marlene® zu feiern. Ein wichtiger Anlass, der mit jenen geteilt wird, die den Geschmack und die Frische des Qualitätsapfels schätzen. Und auch du bekommst die Möglichkeit, deine kreativen Beiträge einzureichen. Fantasie und Freude daran, die eigenen Ideen aus 25 Jahren mit Marlene® zum Ausdruck zu bringen, sind die wichtigsten Voraussetzungen, um an diesem internationalen digitalen Contest teilzunehmen (der Startschuss fällt am 15. September).Es gilt, der eigenen künstlerischen Ader freien Lauf zu lassen. Anschließend müssen nur noch die Bilder auf die Website 25.marlene.it hochgeladen und das Formular mit den Kontaktdaten ausgefüllt werden.Alle Kunstwerke und Zeichnungen werden in der dafür vorgesehenen Galerie auf der Website von Marlene® veröffentlicht. Anschließend werden 25 Bilder ausgewählt. Als Kriterien werden unter anderem die künstlerische Umsetzung, der inhaltliche Bezug und die vermittelten Emotionen herangezogen.Das Kunstwerk des Erstplatzierten wird dann zum weltweiten Jubiläums-Look von Marlene® anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens und wird im TV, online und offline sowie auf den Werbematerialien und Verpackungen von Marlene® zu finden sein. Alle 25 Finalisten dürfen sich außerdem auf einen Urlaub auf dem Bauernhof in einem „Roter Hahn“-Betrieb der Marlene® Bauern freuen., kommentiert VOG Direktor Walter Pardatscher diese Initiative.Die Teilnahmefrist für den Contest läuft bis zum 15. November. Weitere Informationen sowie das vollständige Reglement sind auf der Website 25.marlene.it verfügbar. Mach auch du mit!

som