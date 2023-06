Max von Milland-Konzert am Fuße des Heiligkreuzkofels

Foto: © Paola Finali

Das einzigartige Naturspektakel des Alpenglühens, was auf Ladinisch als „Enrosadira“ bekannt ist, verzaubert immer wieder die Menschen sogar erfahrene Bergmenschen.Wenn das Lichtspiel auf den Dolomiten-Felsen von den Melodien eines Südtiroler Singer und Songwriter wie Max von Milland begleitet wird, ist das Alpenglühen noch magischer. Das alles kann man am Samstag, dem 24. Juni in Badia am Fuße des Heiligkreuzkofels erleben. An diesem Abend findet nämlich an der Bergstation der Liftanlage La Crusc1 ein Open-Air-Konzert des bekannten Sängers Max von Milland um 19:00 Uhr statt.In diesem Jahr hat er sein fünftes Studioalbum mit dem Titel „Eisack“ veröffentlicht und er war in den letzten Monaten auf Tournee in Deutschland. Das Album, das nach seinem Heimatfluss benannt ist, spricht über Themen wie Heimat, Liebe, Leben, Scheitern, Schaffen und Menschen und wie ein Fluss durch sein Bett fliest so soll auch seine Musik fließen. An diesem Abend nimmt Max von Milland alle Zuhörer mit auf eine musikalische Reise, die durch die ganze Welt führt, aber immer Südtirol im Gepäck hat. Der Singer-Songwriter packt die Sprache und das Lebensgefühl Südtirols in einen einzigartigen Stil, der zwar tief in seiner Heimat wurzelt, aber dennoch so kosmopolitisch wie Max selbst ist: er trägt die Welt im Herzen und seine Heimat auf der Zunge.Die Tickets für das Konzert im Freien am Fuße des Heiligkreuzkofels können in Vorverkauf in allen Tourismusbüros von Alta Badia und online auf der Webseite www.altabadia.org für 30€ erworben werden. Wenn man dazu auch die Hin- und Rückfahrt der Liftanlage La Crusc1 mit dem Konzertticket im Vorverkauf erwirbt, kostet es 40€ insgesamt. Tickets können auch am Abend des Konzerts an der Abendkasse um 30€ gekauft werden, die Hin- und Rückfahrt mit der Liftanlage kostet dagegen 14,20€ oder es gibt auch die Möglichkeit nur die Hin- oder Rückfahrt für einen Preis von 9,40€ zu kaufen. Die Alta Badia Summer Card gilt eventuell auch für die Auf- und Abfahrt mit dem Sessellift. Bei Schlechtwetter wird das Konzert auf 25. Juni verschoben und falls die Wetterbedingungen es auch am zweiten Tag nicht ermöglichen, findet das Konzert am 26. Juni statt.STOL ist on Tour und zeit die besten Bilder.