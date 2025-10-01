<b>Jetzt für den Studienstart 2026 bewerben!<\/b><BR \/><BR \/>Eine frühzeitige Bewerbung sichert den Wunsch-Studienplatz und bietet Planungssicherheit für die Zukunft.<BR \/><BR \/><b>Erste Bewerbungsfrist: 9. November 2025<\/b><BR \/>Infos & Bewerbung: <a href="https:\/\/www.mci.edu\/de\/studium\/study-finder?utm_source=dolomiten-stol.it-251002&utm_medium=print&utm_campaign=mci" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mci.edu\/studienangebot<\/a><BR \/><BR \/><b>MCI kennenlernen:<\/b><BR \/><BR \/><b>Online Infosessions: 21. & 22. Oktober 2025<\/b> → <a href="https:\/\/www.mci.edu\/de\/studium\/erstinfo-und-beratung#infoloungeonline?utm_source=dolomiten-stol.it-251001&utm_medium=print&utm_campaign=mci" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mci.edu\/online-infosession<\/a><BR \/><BR \/><b>Open House: 31. Januar 2026 in Innsbruck<\/b> – Campus erleben, Studiengänge entdecken, Fragen stellen.<BR \/><BR \/><b>International vernetzt und zukunftsorientiert:<\/b><BR \/><BR \/>Über 300 Partneruniversitäten weltweit – darunter renommierte Institutionen wie Berkeley, UCLA und Yale – sowie vielfältige Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte bieten Studierenden internationale Erfahrungen und globale Karrierechancen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210416_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Neu: Technikstudien in Osttirol<\/b><BR \/><BR \/>Seit Herbst 2025 bietet das MCI am Campus Lienz innovative Technikstudien im berufsermöglichenden Modell: Ein interdisziplinäres erstes Studienjahr in Lienz wird ergänzt durch vier ingenieurwissenschaftliche Vertiefungen in Innsbruck – inklusive Praktika und Auslandsoptionen. So entsteht eine hochwertige Technik-Ausbildung mit regionaler Nähe und internationalem Anspruch.