Als international anerkannte <a href="https:\/\/www.mci.edu\/de\/?utm_source=dolomiten-stol-it-adv-251201&utm_medium=referral-cpm&utm_campaign=mci" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hochschule <\/a>mit der prestigeträchtigen <b>AACSB-Akkreditierung<\/b> – einem Qualitätssiegel, das nur wenige Institutionen weltweit erhalten – steht MCI zudem für hochwertige Standards in Ausbildung, Forschung und Weiterentwicklung. <BR \/><BR \/><b>Impulse setzen. Netzwerke leben. Zukunft gestalten.<\/b><BR \/><BR \/>Dieser Anspruch begleitet MCI seit vielen Jahren. Studierende erleben hier eine Umgebung, die stärkt, motiviert und Raum für persönliche Entwicklung schafft. Mit über 30 <a href="https:\/\/www.mci.edu\/en\/study\/study-finder?utm_source=sal%C3%A3odoestudante-s%C3%A3opaulo-251108&utm_medium=messe&utm_campaign=mci" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bachelor- und Masterprogrammen<\/a> in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft sowie Technologie & Life Sciences eröffnen sich vielfältige Perspektiven. Ein hoher akademischer Anspruch, enge Kooperationen mit Unternehmen und praxisnahe Projekte bieten optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239627_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Kooperationen mit über 300 Partneruniversitäten weltweit – darunter renommierte Institutionen wie die Yale University und die University of California, Berkeley – ermöglichen Auslandsaufenthalte und den Aufbau tragfähiger Netzwerke. Auslandssemester, Study Tours sowie Summer & Winter Schools erweitern den Blick und fördern internationale Kompetenz auf hohem Niveau.<BR \/><BR \/>Die Forschung an MCI widmet sich Themen, die entscheidende Impulse für wirtschaftliche Entwicklungen und gesellschaftliche Fragestellungen liefern. In Bereichen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energie, Gesundheit und Life Sciences entstehen Lösungen, die Unternehmen stärken, Innovation vorantreiben und eine verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen unterstützen.<BR \/><BR \/>Mit der <a href="https:\/\/www.mci.edu\/de\/weiterbildung\/executive-education-finder?utm_source=dolomiten-stol-it-adv-251201&utm_medium=referral-cpm&utm_campaign=mci" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Executive Education<\/a> stellt MCI Weiterbildungsangebote bereit, die Qualität, Flexibilität und Praxisnähe vereinen – von akademischen Programmen bis hin zu maßgeschneiderten Unternehmenslösungen. <BR \/><BR \/><b>Jetzt informieren:<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD> <a href="https:\/\/www.mci.edu\/de\/studium\/study-finder?utm_source=dolomiten-stol-it-adv-251201&utm_medium=referral-cpm&utm_campaign=mci" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Studienangebot<\/a><BR \/>•<\/TD><TD> <a href="https:\/\/www.mci.edu\/de\/studium\/erstinfo-und-beratung?utm_source=dolomiten-stol-it-adv-251201&utm_medium=referral-cpm&utm_campaign=mci" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Studienberatung <\/a><BR \/>•<\/TD><TD> <a href="https:\/\/www.mci.edu\/de\/studium\/erstinfo-und-beratung#openhouse?utm_source=dolomiten-stol-it-adv-251201&utm_medium=referral-cpm&utm_campaign=mci" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Open House Innsbruck: Samstag, 31. Januar 2026<\/a>