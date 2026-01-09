Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) bietet an ihren Standorten Salzburg und Nürnberg ein Medizinstudium, das Lehre, Forschung und klinische Praxis eng miteinander verknüpft. Ein zentraler Bestandteil des Ausbildungskonzepts ist die Zusammenarbeit mit zwei großen Partnerkliniken: dem Universitätsklinikum Salzburg und dem Klinikum Nürnberg. Das breite Spektrum hochspezialisierter Fachrichtungen ermöglicht Studierenden realistische Einblicke in den Klinikalltag sowie den Zugang zu innovativen Technologien und modernen medizinischen Verfahren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251501_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Nah am Menschen, nah an der Medizin<\/b><BR \/><BR \/>Praxisnähe beginnt an der PMU früh: Bereits in den ersten Studienjahren lernen Medizinstudierende direkt am Patienten. Unter Anleitung erfahrener Ärztinnen und Ärzte übernehmen sie im Team verantwortungsvolle Aufgaben und werden schrittweise an den klinischen Alltag herangeführt. Dabei stehen neben fachlichem Wissen auch Sozialkompetenz, Kommunikation und ein klares Rollenverständnis im Fokus. Medizinische Entscheidungen werden gemeinsam getroffen und reflektiert.<BR \/><BR \/>Die Vielfalt der klinischen Abteilungen und Instituten an beiden Standorten sorgt dafür, dass Studierende ein umfassendes Bild moderner Medizin erhalten. Die enge räumliche Anbindung zwischen Universität und Klinik erleichtert den Alltag und fördert den kontinuierlichen Austausch zwischen Theorie und Praxis.<BR \/><BR \/>Ergänzt wird die klinische Ausbildung durch die starke Forschungsorientierung der PMU. Forschung ist ein fester Bestandteil des Studiums: Studierende können sich bereits früh an Projekten, Publikationen und klinischen Studien beteiligen. Die medizinische Ausbildung an der PMU verbindet damit praxisnahe Lehre, wissenschaftliche Exzellenz und ein wertschätzendes Miteinander – als solide Grundlage für den Einstieg in die ärztliche Laufbahn.<BR \/><BR \/>Mehr zum Humanmedizin-Studium unter <a href="https:\/\/bit.ly\/48L5nNa" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.pmu.ac.at\/humanmedizin<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251543_image" \/><\/div>