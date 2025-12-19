Bereits früh setzen sie sich mit den Perspektiven anderer Gesundheitsberufe auseinander. Diese Nähe zum späteren Berufsleben ist bewusst gewählt, denn im klinischen Alltag ist die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team selbstverständlich.<BR \/><BR \/><b>Praxisnah von Anfang an<\/b><BR \/><BR \/>Theoretisches Wissen bildet die Grundlage – an der PMU wird dieses von Beginn an in die Praxis umgesetzt. Durch frühes Bedside Teaching kommen Studierende bereits in den ersten Studienjahren in direkten Kontakt mit Patient*innen. In interprofessionellen Lehrsettings erleben sie am Krankenbett, wie medizinische Entscheidungen, pflegerische Expertise und pharmazeutisches Wissen zusammenwirken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ergänzt wird dies durch gemeinsame Module, in denen Kommunikation, Rollenverständnis und Teamarbeit trainiert werden. Ziel ist es, Studierende gezielt auf den modernen Klinikalltag vorzubereiten – denn<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>ärztliche Tätigkeit ist ohne enge Zusammenarbeit mit anderen Professionen nicht denkbar<BR \/>•<\/TD><TD>medizinische Fragestellungen werden zunehmend komplexer<BR \/>•<\/TD><TD>eine gut abgestimmte Teamarbeit die Qualität der Patient*innenversorgung deutlich verbessert<BR \/><BR \/>Das interprofessionelle Lernumfeld an der PMU fördert neben fachlicher Kompetenz auch soziale, kommunikative und praktische Fähigkeiten – und schafft damit eine Top-Vorbereitung für Jobs im Gesundheitswesen.<BR \/><BR \/>Mehr zum Humanmedizin-Studium unter <a href="https:\/\/bit.ly\/48L5nNa" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.pmu.ac.at\/humanmedizin<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251528_image" \/><\/div>