Eingebettet in die historische Kulisse der Mozartstadt lernen Studierende hier in kleinen Gruppen, mit enger Betreuung und direktem Zugang zum Uniklinikum. Der familiäre Campus, eine exzellente Lehre, dazu die hohe Lebensqualität Salzburgs und die unmittelbare Nähe zur Natur schaffen ein Umfeld, in dem Lernen und Leben perfekt zusammenspielen.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Vorteil: die starke internationale Vernetzung. Seit über 20 Jahren besteht eine enge Partnerschaft mit der US-amerikanischen Mayo Clinic – einer der weltweit führenden medizinischen Institutionen.<BR \/><BR \/>Wie wertvoll diese Kooperation ist, zeigt Flora, Medizinstudentin an der PMU. Für vier Monate war sie an der Mayo Clinic in Jacksonville, Florida, und forschte im Rahmen ihres Studiums im Bereich der Neurointensivmedizin. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248087_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Was sie besonders beeindruckt hat? Die Motivation des Teams, die herzliche Atmosphäre und die beeindruckende Ausstattung – von High-End-Laboren bis zum eigenen Fitnessstudio. Ergänzt wurde ihr Aufenthalt durch spannende Fortbildungen und internationale Konferenzen.<BR \/><BR \/>Aber auch außerhalb des Klinikalltags sammelte sie Erlebnisse, die bleiben: Roadtrips, gemeinsame Abende mit Kolleg*innen und das Gefühl, Teil eines globalen Netzwerks zu sein.<BR \/><BR \/>Die PMU ist genau der richtige Ort für alle, die Medizin nicht nur auf hohem Niveau studieren, sondern ihre Ausbildung durch internationale Erfahrungen und persönliche Entwicklung bereichern möchten.<BR \/><BR \/><b>Mehr Informationen zum Studium und zum umfangreichen Stipendienwesen:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/www.pmu.ac.at\/studium-weiterbildung\/humanmedizin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.pmu.ac.at\/studium-weiterbildung\/humanmedizin<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248090_image" \/><\/div>