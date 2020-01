Mehr als nur Rodelsport

Auch heuer wird der Weltcup der Naturbahnrodler in Deutschnofen wieder ein Fest für die Athleten. Der Veranstalter, Sportverein Deutschnofen, freut sich über alle genannten Athleten. Aber auch die Fans sind wichtig, sie unterstützen und „tragen“ jeden Rodler mit ihrem Applaus ins Ziel.

Der Weltcup in Deutschnofen steht für ein Miteinander und Zusammenhalt. Der Sportgedanke gilt, alle Athletinnen und Athleten stehen im Mittelpunkt, ganz gleich welcher Nation.



Info Der Rodel-Weltcup in Deutschnofen

1. Trainingslauf Einsitzer Herren

anschl.

1. Trainingslauf Einsitzer Damen

11.00 Uhr

2. Trainingslauf Einsitzer Herren

anschl.

2. Trainingslauf Einsitzer Damen

13.00 Uhr

1. Trainingslauf Doppelsitzer

13.45 Uhr

2. Trainingslauf Doppelsitzer



Samstag, 25.01.2020

10.00 Uhr

1. Wertungslauf Damen

11.00 Uhr

1. Wertungslauf Doppelsitzer

11.30 Uhr

2. Wertungslauf Damen

12.15 Uhr

2. Wertungslauf Doppelsitzer

13.45 Uhr

Siegerehrung Damen und Doppelsitzer



Sonntag, 26.01.2020

9.00 Uhr

1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11.00 Uhr

2. Wertungslauf Einsitzer Herren

13.00 Uhr

Team-Bewerb

14.15 Uhr

Ein Weltcuprennen ist aber nicht nur Sport: Unter diesem Motto haben die Organisatoren des Weltcups im Rennrodeln auf Naturbahn in Deutschnofen großen Wert auf ein Unterhaltungsprogramm für das Publikum gelegt.Neben der Rodelbahn am Dorfeingang entsteht wiederum ein großes Festzelt, in dem am Abend ordentlich gefeiert wird.Am Freitagabend gibt es nach der Eröffnungsfeier die Weltcup-Party mit „The Jam´son“.Am Samstagabend folgt gleich eine zweite Party mit einem „Eggentaler Dj Team“. Dazu gibt es am Samstagnachmittag ein Preiswatten und am Samstagabend ein spektakuläres Seifenkistenrennen auf Schnee.Noch bevor die Entscheidung bei den Herren Einsitzerbewerben fällt, gibt es am Sonntag ab 9 Uhr einen Frühschoppen mit Livemusik, Weißwurst und Bier sowie eine Schaubutterei.Die Deutschnofner Organisatoren haben sich bemüht, die Weltcupveranstaltung zu einem Rodelfest zu machen. Die Rodelbahn Pföslriep samt Festzelt liegt gut sichtbar am Dorfeingang von Bozen kommend. Genügend Parkplatz ist vorhanden.Alle Informationen finden Sie unter www.svdeutschnofen.it 09.00 Uhr