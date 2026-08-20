Ein erklärungsbedürftiges Angebot, eine Neueröffnung oder eine besondere Leistung lässt sich in einer klassischen Anzeige kaum vollständig vermitteln. Ein PR-Advertorial gibt deinem Thema den nötigen Raum: Wie bei einem regulären Artikel kannst du neben Text auch Fotos und Videos einbinden und einen direkten Link zu deiner Website. Der Beitrag ist klar als Werbung gekennzeichnet. <BR \/><BR \/>Der Beitrag erscheint auf STOL und erreicht Menschen dort, wo sie sich täglich über Südtirol informieren. Von dort führt er direkt zu deinem Angebot. Interessierte erfahren, was du anbietest, warum es für sie relevant ist und wie sie den nächsten Schritt machen können.<BR \/><BR \/><b>Was möchtest du erreichen?<\/b><BR \/><BR \/>Du willst ein neues Angebot bekannt machen, deine Leistung erklären, Vertrauen aufbauen oder mehr Anfragen und Buchungen erzielen? Du bestimmst das Thema und lieferst uns den fertigen Text sowie passende Bilder oder Videos. Wir prüfen die Inhalte, bereiten den Beitrag für STOL auf und übernehmen die Veröffentlichung.<BR \/><BR \/>-> <a href="mailto:support@firstavenue.it?subject=Ich%20habe%20Interesse%20an%20einem%20PR-Advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dein PR-Advertorial anfragen<\/a>