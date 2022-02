Mehr Erfolg durch Medienmix

Durch die Digitalisierung sind Online-Kampagnen für die moderne Werbekampagne unumgänglich. Denn Onlinemedien garantieren Sichtbarkeit: Die First Avenue Onlinewelt bietet starke Reichweite auf Südtirols größten Portalen – von Bannerwerbung auf STOL.it bis hin zu Digital-Werbepaketen auf allen relevanten First Avenue Werbeplattformen wie suedtirol.live, kultur.bz.it oder sentres.com. Ihr Unternehmen wird zur richtigen Zeit am richtigen Ort präsentiert. Jeder kann ganz einfach überall vom Handy darauf zugreifen und durch Kommentieren und Teilen interagieren.Der große Vorteil an Onlinemedien ist die einfache und schnelle Messbarkeit der Impressionen und Klicks, die durch die Marketingstrategie generiert werden.Auch wenn Onlinemedien den Markt immer mehr erobern, sind Out of Home-Kampagnen in der Marketingwelt keineswegs zu unterschätzen. Tagtäglich werden Millionen von Onlinebeiträgen veröffentlicht: So schnell wie sie angeklickt werden, können sie auch wieder verschwinden. Daher sollten Unternehmen auf Out of Home-Werbung setzen. Der Vorteil: Mit hochwertigen Citylight Postern , großen City Postern an zentralen Positionen in ganz Südtirol oder durch Werbung in Bus und Zug fällt die gewünschte Werbekampagne direkt ins Auge. Botschaften können damit schnell eine große Reichweite in einem spezifischen geografischen Gebiet erzielen.Eine Zauberformel für den perfekten Medienmix gibt es leider nicht. Unternehmen sollten zunächst festlegen, was und wen sie mit ihrer Werbung erreichen möchten – so können sie die richtige Auswahl der Medien treffen. Zielgruppenorientiert und plattformenübergreifend: Dann führt der perfekte Medienmix auch zum gewünschten Ziel. First Avenue hilft Ihnen gerne bei der perfekten Kombination!

