Mehr Freizeit für alle: vom 28. April bis 1. Mai in der Messe Bozen

Die ewig junge Freizeit glänzt auch 2023 mit drei Akzenten: Sport, Food & Young. Für alle Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren gibt’s mit Alperia Sport Hero wieder ein besonderes Highlight: Wer die verschiedenen Sportarten ausprobiert und so viele Stempel wie möglich sammelt, wird zum Sporthelden für einen Tag!Auf der großen Bühne im neu gestalteten Innenhof der Messe Bozen wird ein mitreißendes Programm dargeboten: von thailändischen und modernen Tänzen über Capoeira und Tänze des 19. Jahrhunderts in historischen Kleidern bis hin zu Pole und Line Dance!Mit „Sportissimo“ bietet die Freizeit wieder lokalen Sportvereinen die Chance, ihre Aktivitäten und den Verein selbst vorzustellen und das Publikum aktiv miteinzubeziehen und zur Teilnahme zu bewegen.Nach dem großen Erfolg von 2022 gibt es heuer einen noch größeren Gaming Court, bei dem sich die Messebesucher an über 40 Stationen in der digitalen und analogen Spielewelt austoben können: Highlight ist die Mixed Reality Mario Kart-Bahn auf über 60m²: Die wilde Fahrt durch gefährliche Wüstenlandschaften und glühende Lavafelder kann man analog und digital mitverfolgen.Das Street Food Festival mit seinen 14 Food Trucks aus ganz Italien und täglich wechselnden Bands auf der Open Air Stage mit passender Livemusik sorgt erneut vier Tage lang für echte Festivalatmosphäre - am Samstag und Sonntag sogar bis 23 Uhr!Neben Street Food gibt es heuer auf der Freizeit erstmals auch Street Art: Im Graffiti Space im Freigelände der Messe kann man zehn Graffiti-Künstlern bei der Gestaltung ihrer Kunstwerke über die Schulter schauen – von Samstag bis Montag. Mit dabei sind bekannte Sprayer genauso wie junge Künstler, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen.Auch für die Kleinsten bietet die Freizeit wieder einiges: von Fahrgeschäften und Spielen im Freigelände über eine eigens eingerichtete Kinderspielecke des VKE bis hin zum lustigen Unterhaltungsprogramm mit dem Äffchen Bobby am Sonntag.Nicht fehlen darf für alle Freiluftenthusiasten der Ausstellungsbereich mit Campingausrüstung und Zubehör für den Urlaub in der Natur - zum Kaufen oder Mieten. Den passenden Urlaub lässt sich gleich vor Ort im Sektor Holidays buchen.Die Freizeit von 28. April bis 1. Mai, mit Abendöffnung des Street Food Festivals bis 23 Uhr am Samstag und Sonntag sowie freiem Eintritt am Freitag!Das Online-Ticket für 5 € gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände.Infos und Tickets unter: www.fieramesse.com/de/freizeit