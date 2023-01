Foto: © Kronplatz

Foto: © Martin Corradini

Die Sensibilisierungskampagne zu mehr Sicherheit auf und außerhalb der Skipiste und auf den Rodelbahnen „Ich habe Spaß, ganz sicher“ geht in die nächste Runde. Am 15. Jänner findet sie am Kronplatz statt. Begleitet wird die Kampagne von der bekannten Moderatorin Silvia Fontanive. - Foto: © Silvia Fontanive

Ein Skitag am Kronplatz in den Dolomiten bringt wirklich alles mit sich, was den perfekten Tag auf der Piste ausmacht. Der sanft abfallende Berg zwischen Bruneck, St. Vigil und Olang gilt mit seinen breiten, fast baumlosen Hängen, 120 km Pisten und 32 modernsten Aufstiegsanlagen zu den Top-Wintersportdestinationen in den Dolomiten. An Pistentypen wird alles geboten, was Ski Anfänger, Gelegenheits-Wedler und Kufen-Profis sich wünschen. Lange Talabfahrten für weite, gemütliche Schwünge ebenso wie die, die fünf schwarzen Pisten am Kronplatz, die auch Könnern volles Geschick abverlangen. Sicherheit steht am Kronplatz an erster Stelle. Für ein sicheres Skivergnügen, bestens präparierte Pisten und ungetrübten Winterspaß sorgt ein Heer von Mitarbeitern.Das rät der Experte Martin Corradini zum Thema “mehr Sicherheit durch bessere Fahrtechnik“.(Technischer Leiter der Ausbildung der Skilehrer, Disziplin Ski Alpin): Wer einen Grundkurs besucht hat und regelmäßig Ski fährt, kommt mit neuem Material in der Regel halbwegs gut über die Pisten. Weitaus mehr Spaß macht der Sport allerdings, wenn man die Technik mit diesem Material gut beherrscht, und das wiederum sorgt für mehr Sicherheit. Schließlich kann ich in brenzligen Situationen nur dann schnell reagieren, wenn ich meine Bretter im Griff habe. Ich stelle dann für die anderen keine Gefahr dar und kann meinerseits den Gefahren gut ausweichen. Insofern wäre ein Skikurs auch für Fortgeschrittene ratsam.Meiner Erfahrung nach sind das die mangelnde Kontrolle über das Material und über die eigene Geschwindigkeit, aber auch die Ermüdung während des Tages und leider mitunter der Alkohol spielen eine Rolle.Zum Beispiel die richtige Carving-Technik. Man probiert aus, wie der Ski bei welcher Bewegung reagiert, wie man diese Bewegung und damit den Ski steuert. Wer die bessere Technik beim Skifahren hat, der kann auch dann gut Ski fahren, wenn auf den Pisten viel los ist und man mit allem rechnen muss.Eine Stunde Einzelunterricht ist schon mal ein wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit, vor allem, wenn es um spezielle Fragen bzw. Techniken geht, auf die eingegangen werden soll. Preislich günstiger sind natürlich Skikurse mit mehreren Teilnehmern. Man kann sich eventuell auch zu einer Kleingruppe zusammenschließen und gemeinsam mehrere Stunden mit einem Skilehrer/einer Skilehrerin buchen.Wer den Skilehrerberuf ausüben möchte, muss zuerst einen technischen Eignungstest bestehen, danach folgen mehrere theoretische und praktische Ausbildungsmodule. Es geht beispielsweise darum, wie man einen Unterricht gestaltet, wie man den Kursteilnehmern praktische Übungen erklärt, wie man sie durchführt. Natürlich wird speziell auch auf Kurse für Kinder eingegangen. Das erste Ausbildungsjahr wird mit einer Prüfung abgeschlossen, bevor das zweite Jahr mit einer erneuten technischen Eignungsprüfung beginnt. Erst im dritten Ausbildungsjahr – nach insgesamt 90 Ausbildungstagen – erfolgt die Prüfung, mit der der Titel Skilehrer/Skilehrerin erlangt werden kann. Zuvor ist man Assistent bzw. Assistentin und kann eventuell in einer Skischule, aber nicht selbstständig unterrichten.