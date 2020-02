Mehr Sichtbarkeit für Ihr Event

Das STOL ON TOUR Videopaket beinhaltet eine Reihe von Leistungen, die Ihrer Veranstaltung mehr Sichtbarkeit verschaffen. Dazu gehört neben dem Video selbst auch die Veröffentlichung einer Ankündigung des Events in Form eines redaktionellen Artikels auf Stol.it.Die besten Eindrücke des Events werden direkt vor Ort von unserer Kamera festgehalten und anschließend in einem circa zweiminütigen Video zusammengefasst.Der ON TOUR-Kurzbericht und das Video werden auf stol.it veröffentlicht und für drei Tage in der STOL-Eventbox positioniert. Das Video ist zudem auch im Videoslider auf der Startseite des Online-Portals zu sehen.Das Premiumpaket sieht zusätzlich zu den oben genannten Leistungen auch die temporäre Veröffentlichung Ihres Videos in den STOL-Hauptmeldungen vor.Für nähere Informationen und Preise kontaktieren Sie uns per E-Mail unter [email protected] oder besuchen Sie unsere Website: https://suedtirolonline.com/de/

