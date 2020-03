Mehr Sichtbarkeit für Unternehmen und Events

Egal ob Sie ein Event ankündigen oder einfach nur auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen wollen – ein PR-Artikel auf Stol.it unterstützt Sie dabei, Ihre Zielgruppe zu erreichen und Sichtbarkeit zu gewinnen.Der Artikel erscheint auf der Startseite von Stol.it im prominenten oberen Bereich direkt unter den Hauptmeldungen sowie in der Stol.it-App. Was Sie dafür tun müssen? Schicken Sie den fertigen Bericht einfach an unsere Agentur. Auf Anfrage kann auch unser Content-Studio den Artikel für Sie verfassen.Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Artikel zusätzlich auf der Facebook-Seite von stol.it zu veröffentlichen. Für maximale Sichtbarkeit kann der Bericht außerdem für zwei Stunden direkt im Hauptmeldungsbereich der Stol.it-Startseite angezeigt werden. Der Erfolg ist garantiert!Für nähere Informationen wenden Sie sich an Südtirol Online Marketing unter: [email protected]

