Mehr vom Meer. Ein Spätsommer wie damals.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

[email protected]

Das Lino delle Fate Eco Village ist der ideale Rückzugsort für eine autofreie Auszeit zum Abschluss des Sommers und den Start in den milden Herbst. Auf dem 25 Hektar großen Areal inmitten mediterraner Vegetation steht der Respekt für Mensch und Natur im Vordergrund – eine Philosophie, die spürbar gelebt wird.In großzügigen, liebevoll designten Ferienunterkünften mit eigenem Garten und Terrasse genießen Familien und Paare die heimelige Atmosphäre und viel Privatsphäre. Das kulinarische Angebot reicht vom Frühstücksbuffet mit Leckereien aus der hauseigenen Konditorei über Geschmacksreisen beim abendlichen Buffet bis zum Take-away-Restaurantservice. Eine Lounge Bar, viele Grillplätze, eine 1 000 m² große Pool-Landschaft mit Kinderbecken, Whirlpool und Erwachsenen-Pool sowie ein naturpädagogisches Animationsprogramm für Kids runden das Angebot ab.Ruhesuchende lieben den Spätsommer und Herbstanfang in Italien: In der Nebensaison sind die Strände wunderbar leer und die Temperaturen angenehm mild. Endlose Spaziergänge auf dem acht Kilometer langen Strand, willkommene Abkühlung im angenehm warmen Salzwasser, die legendäre Küche Venetiens und laue Bummelabende in der Fußgängerzone von Bibione lassen Urlauberherzen höherschlagen. Das Resort bietet eine ideale Ausgangslage, um das abwechslungsreiche Umland zu entdecken. Tagesausflüge in die zauberhaften Städte Portogruaro, Triest oder Venedig mit ihren unzähligen Kunst- und Kulturschätzen gehören ebenso zu den Urlaubshighlights wie Abstecher ins Grüne: Dichte Pinienwälder, unberührte Lagunen und die historischen Fischertäler warten nur darauf, entdeckt zu werden.Europa Group S. p. A.Via Lattea 130028 Bibione (VE)Italien+39 0431 430144

cs