Mehr vom Meer. Ihr Herbsturlaub in Bibione.

Für Schnäppchenjäger ist der Herbst die ideale Jahreszeit für einen Traumurlaub, da die Strände in der Nebensaison wunderbar leer und die Temperaturen angenehm mild sind.Der nur 400 m entfernte, naturbelassene Privatstrand in absoluter Ruhelage macht das Lino delle Fate Eco Village Resort zur perfekten Feriendestination für Ihren Familienurlaub, bei dem auch Feinschmecker auf ihre Kosten kommen. Gönnen Sie sich mediterrane und internationale Gaumenfreuden vor einem herrlichen Ausblick oder lassen Sie den Abend in der Lounge Bar ausklingen. Die traditionellen Fischgerichte aus dem Nordosten Italiens und die herbstlichen Kreationen des Küchenteams sorgen für wahre Geschmacksexplosionen.Mit ihren Kanälen und Fischerhütten bildet die Lagune eine umwerfende Kulisse für Ihren Herbsturlaub. Die Pinienwälder und Strandabschnitte weisen eine außerordentliche Flora und Fauna auf – ideal für eine Erkundungstour mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Boot! Die nahegelegene Insel Cona ist bei Vogelliebhabern und Familien ein beliebtes Birdwatching-Ausflugsziel.Nicht nur in Pisa steht ein schiefer Turm: Ein Ausflug in die malerische Stadt Portogruaro lohnt sich besonders in der milden Herbstzeit. Die Stadt versprüht ihren ganz eigenen Charme und besticht mit antiken Mühlen aus dem 12. Jahrhundert, einer romantischen Altstadt und dem schiefen Turm von Portogruaro. Am gegenüberliegenden Ende des Golfs von Triest liegt die Stadt, die ihm den Namen gegeben hat: die Hafenstadt Triest. Wer dort durch die idyllischen Gassen vorbei an den majestätischen Sehenswürdigkeiten schlendert, kann die Geschichte dieser Schnittstelle zwischen Kulturen, Völkern und Sprachen mit allen Sinnen erleben.Europa Tourist Group S. p. A.Via Lattea 130028 Bibione (VE)Italien

