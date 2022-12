Mehrsprachiger Content ist unerlässlich

Content-Marketing in mehreren Sprachen zu betreiben, ist nicht immer so einfach, wie es sich anhört, schließlich kommen sehr häufig unterschiedliche kulturelle Überzeugungen und Erwartungen ins Spiel. Aber der Aufwand lohnt sich! Denn Kund:innen bevorzugen Inhalte, die in ihrer Muttersprache verfasst sind – vor allem wenn es um Online-Käufe geht.Das Ziel von Content-Marketing ist es, Vertrauen aufzubauen. Das gelingt jedoch nur dann, wenn man die Sprachen der Kund:innen beherrscht und dieselben Worte, Satzkonstruktionen und Redewendungen verwendet, die auch sie verwenden würde, um über bestimmte Themen und Erfahrungen zu sprechen.Wenn du Kund:innen gewinnen möchtest, musst du sicherstellen, dass deine Inhalte auch von ihnen gefunden werden können. Mehrsprachiger Content kann hier einen großen Beitrag leisten: Laut Search Engine Journal können mehrsprachige Inhalte nämlich schnelle SEO-Gewinne bringen.Neben SEO-Gewinnen fördert lokalisierter, also sprachlich angepasster, Inhalt auch die Steigerung deines Umsatzes. Tatsächlich ist eine angemessene Lokalisierung die Basis einer erfolgreichen mehrsprachigen Content-Marketing-Strategie. Auf diese Weise kannst du garantieren, dass deine Inhalte einerseits von einem breiten Publikum verstanden werden und andererseits auch die passende emotionale Note treffen, um deine Botschaften richtig zu vermitteln.Du möchtest noch mehr zum Thema mehrsprachiger Content erfahren? Dann bist du bei uns genau richtig! Das Team von First Avenue hilft dir gerne weiter.