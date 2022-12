Meine Ausbildung: praktisch, vielseitig und professionell

Foto: © Peter Klotz

Foto: © Peter Klotz

An der Landesberufsschule Schlanders findest du den Raum, deine Stärken, deine Ideen, deine Lust am praktischen Arbeiten auszuleben. Verbunden mit Allgemeinbildung bist du für die Berufswelt oder die Matura vorbereitet.Wenn du Freude am Konstruieren und Bauen, an Maschinen und technischen Geräten hast, dann ist die Berufsschule für Bautechnik wie geschaffen für dich.Das Schweißen, Schmieden, Löten, Entwerfen, Konstruieren, Fertigen, Programmieren und die technische Kommunikation gehören ebenso zu deinem schulischen Alltag wie das Lernen in den allgemeinbildenden Fächern.Eine ausgewogene Mischung zwischen Arbeiten in den Werkstätten und Labors, Modellieren, Steinbearbeitung, Freihandzeichnen und eine fundierte Allgemeinbildung, erwarten dich an der Berufsschule für Steinbearbeitung.Landesberufsschule SchlandersProtzenweg 8 A39028 SchlandersTel. 0473/737911