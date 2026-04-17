Die Ladurner Hospitalia ist ein Südtiroler Unternehmen, das sich mit Medizintechnik und Gesundheitswaren einen Namen gemacht hat. Zum Leistungsspektrum gehören der Verkauf und Verleih von medizinischen Produkten sowie deren fachgerechte Wartung und Reparatur. Geschäftsführer Stefan Mattuzzi sagt, dass es darum geht, „das Leben von Menschen nachhaltig zu erleichtern.“<BR \/><BR \/>Die Unternehmensgeschichte nahm 1903 ihren Anfang, als Arthur Ladurner eine Medizinaldrogerie am Pfarrplatz in Meran gründete. Sein Sohn, Aribo Ladurner, entwickelte das Unternehmen weiter und ergänzte das Angebot um Sanitätsartikel und Krankenhausausstattung.<BR \/><BR \/>1954 entstand die Ladurner Hospitalia GmbH, da Aribo Ladurner im Vertrieb von medizintechnischen Geräten großes Potenzial sah. 25 Jahre danach übernahm sein Neffe Stefan Mattuzzi die Leitung. Er steht bis heute an der Spitze der Ladurner Hospitalia.<BR \/><BR \/><b>Gewandelter Markt<\/b><BR \/>„In der Nachkriegszeit war die Branche in jeder Hinsicht eine andere: Die Produkte waren einfacher und die Vielfalt klein, die Technik in Entwicklung, die Bürokratie gering und der Wettbewerb überschaubar“, erzählt Mattuzzi. Mittlerweile hat sich die Situation geändert. Gesundheit und Vorsorge sind wichtiger denn je und mit den neuen technologischen Möglichkeiten sind sowohl der Sektor als auch die Ansprüche gewachsen. Darauf hat die Ladurner Hospitalia reagiert und sich entsprechend angepasst. Der Betrieb und die Produktpalette wurden größer, während „Innovation, Kundenorientierung und Qualität“ priorisiert wurden.<BR \/><BR \/><b>Ein Standortwechsel als Türöffner<\/b><BR \/>1995 fand die Firma mit der Verlegung des Hauptsitzes in die Handwerkerzone Untermais ihren heutigen Standort. Dort wurden zusätzlich ein Showroom sowie ein Reha- und Pflegekompetenzzentrum untergebracht. Mattuzzi ist sehr dankbar, dass sich die lange Suche nach dem richtigen Baugrund damals gelohnt hat: „Es war ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte, als der neue Standort eingeweiht werden konnte. Mit der steigenden Mitarbeiterzahl wurde der alte Sitz zu klein, was ein Vorwärtskommen erschwerte.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1299240_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Schrittweise zur Expansion<\/b><BR \/>Egal, ob Privatperson, Klinik oder Pflegeheim – Ladurner deckt inzwischen den medizinischen Bedarf der unterschiedlichsten Kundschaft ab. Dabei reicht das Warensortiment von orthopädischen Spezialrollstühlen und Orthesen bis hin zu hochwertigen Hilfsmitteln. Diese werden in vier Sanitätshäusern angeboten: dem ersten Geschäft in der Meraner Innenstadt folgten nämlich eine Filiale in Brixen und zwei Geschäftsstellen in Bozen.<BR \/><BR \/>Speziell für Altenheime und Krankenhäuser bietet Ladurner maßgeschneiderte medizintechnische Einrichtungen. Besonders gefragt sind unter anderem KI-unterstützte Betten, funktionale Therapiewannen und Deckenlifter. Mit den Ressourcen und dem Know-how ist es außerdem möglich, Intensivstationen, Operationssäle, Ambulatorien und Pflegestationen auszustatten.<BR \/><b><BR \/>Getragen durch Qualität und Wissen<\/b><BR \/>Seit 10 Jahren ist Ladurner ISO 13485 zertifiziert. Daneben helfen regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden, das hohe Niveau der Leistungen langfristig zu halten. „Mein Onkel war ein kluger und visionärer Unternehmer. Er ist vor 80 Jahren dem hds beigetreten, weshalb wir bis heute Zugang zu den neuesten Weiterbildungsmöglichkeiten und Informationen jeglicher Art haben“, so Mattuzzi. <BR \/><b><BR \/>Das Erfolgsrezept<\/b><BR \/>Der CEO gibt preis, dass es mehrere Schlüsselprinzipien sind, die für das langjährige Firmenbestehen verantwortlich sind. Zunächst nennt er „traditionsreiche Grundlagen und klare Zielsetzungen“ als zentrale Faktoren. Nach Mattuzzi sind es ergänzend dazu „Leidenschaft und Ausdauer“, die den Unterschied machen. Er hebt hervor, dass motivierte Angestellte zur Steigerung von Servicequalität und Kundenzufriedenheit beitragen. Gepaart mit einer selbstständigen Arbeitsweise kann letztendlich „eine gute und konstruktive Zusammenarbeit“ entstehen, die das Unternehmen zukunftsfähig macht.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wussten Sie, dass<BR \/><\/b>es die Mitarbeitenden der Ladurner Hospitalia auf eine Gesamtbetriebszugehörigkeit von 489 Jahren bringen? 11 der 42 Teammitglieder arbeiten bereits seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen. Ihre Qualifikationen und Kompetenzen sind breit gefächert und verteilen sich auf technisches und verkaufsaffines Personal, organisierte Büroassistenz sowie medizinische Fachkräfte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301352_image" \/><\/div>