Meran 2000: Alles bereit für das Soalrennen

Foto: © Stephan Matzoll

Beim Soalrennen wird in 3er Teams gefahren, in den Kategorien „Die Familienbande“, „Die Großgewordenen“ und „Die Firmenwertung“. Jeder Teilnehmer darf pro Kategorie einmal antreten.So geht’s: Die drei Rennläufer, verbunden mit einem Seil, bewältigen eine einfache Riesentorlauf-Strecke. Das Wichtigste dabei: gemeinsam die Ziellinie erreichen und Spaß haben! Gewinner ist die Seilschaft, die der Durchschnittszeit am nächsten liegt. Auf das Podium schaffen es die drei schnellsten und das langsamste Team.Neben Gaudi und Musik ist das Soalrennen aber vor allem eines: nostalgisch. Ob Omas Schürze oder Opas Skiausrüstung – endlich eine kreative Gelegenheit, um nach Schätzen aus der Vergangenheit zu stöbern und das Vintage-Flair wiederaufleben zu lassen. Also: Zeigt her eure historischen Uniformen und Accessoires!STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.