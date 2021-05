Meran beWegt Erlebniswoche - durchatmen und genießen

Echte Erlebnismomente erleben Sie beispielsweise mit Early Bird, einem frühmorgendlichen Spaziergang zu besonderen Kraftplätzen zwischen Gilfschlucht, Pulverturn und Tappeinerweg mit Evi, einer Kneipp Tour entlang der Passer oder der Symbol-starken Parcoursbegehung „ Baumklang “. Entspannt in den Tag einsteigen oder entspannt den Tag ausklingen lassen, bietet sich in tiefgreifender Form mit Seelensport® in den traumhaften Gärten von Schloss Trauttmansdorff an.Auch Kinder genießen die Spielwiese Natur und werden in einer geführten Spazier- und Malwerkstatt mit dem Kinderbuchautor Autor Andrea Antinori und der SportwissenschaftlerinEvi Kerschbaumer, passend zum Buch „ Die Winterpromenade zu jeder Jahreszeit “ inspiriert. Im Juni, pünktlich zum Merano Flower Festival, erscheint ein weiteres Buch der Reihe des Verlagshauses Corraini. „The Swift“ von Sarah Cheveau behandelt das Thema der Mauersegler und Turmfalken.Sie sehen, unsere Empfehlungen stehen ganz im Zeichen der Bewegung in der Natur, des ganzheitlichen Wohlseins, der Achtsamkeit, der Biodiversität und der Nachhaltigkeit.Mit Meran beWegt , wird diese Besonderheit der Auseinandersetzung mit der Natur im städtischen Raum und des Wohlbefindens von Körper und Geist, Rechnung getragen.Vom 22. – 30. Mai 2021 werden diese Erlebnismomente in einer weitgehend kostenfreien Intensivwoche angeboten und sollen das facettenreiche Angebot der Ganzjahresinitiative präsentieren. Hier geht’s zum detaillierten Programm der „“: www.meran.eu Merano Flower Festival vom 18. bis 20. JuniBlumen - und Zierpflanzenmarkt auf der Kurpromenade und Anteprima Meran WineFestival im Kurhaus von Meran.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

