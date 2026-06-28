In seinem neuen Stück widmet sich der Tiroler Dramatiker Luis Zagler einem hochbrisanten Thema unserer Zeit. Es geht um den Missbrauch einer jungen Frau, die im Machtgefüge wirtschaftlicher Interessen unter die Räder kommt. Festspielbesucher können sich auf eine nächste einzigartige Uraufführung freuen. Mit Schauspielern aus Südtiroler, Österreich und Deutschland.<BR \/>Allen voran <b>Christine Mayn<\/b> („Das Traumschiff“), die bekannte Filmschauspielerin, die nach längerer Pause wieder einmal auf einer Freilichtbühne ihrer Heimat zu sehen ist. Neben ihr sind der gebürtige Pusterer <b>Konrad Hochgruber<\/b> (Westbahntheater), die Theaterurgesteine <b>Peppe Mairginter<\/b> und <b>Oliver Pezzi<\/b>, sowie <b>Horst Hermann<\/b>, <b>Hanenn Huber<\/b> (Gröden) und <b>Teresa Prugger<\/b> (Olang), sowie die drei Theaterprofis <b>Sarah Kattih<\/b>, <b>Matthias Brommann<\/b> und <b>Tabea Günther<\/b> vom Landestheater Niederbayern. Aus der Südtiroler Theaterszene sind zu sehen: <b>Valentina Mölk<\/b> und <b>Max Tschager<\/b>. Musik <b>Valérie Timofeeva<\/b>, Korrepetitorin am Tiroler Landestheater. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75312072_gallery" \/><BR \/><BR \/>Die Meraner Festspiele stehen auch heuer wieder unter dem Ehrenschutz der Europaregion Tirol und unter der Schirmherrschaft des Landes Südtirol und der Stadtgemeinde Meran. Die Aufführungen finden vom 2. bis 20. Juli oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt. Beginn: 21.00 Uhr, Einlass um 19.00 mit Gastro. Tickets erhältlich unter <a href="https:\/\/www.meranerfestspiele.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.meranerfestspiele.com<\/a> oder telefonisch +39 0473 428 388. Theaterbesucher parken <b>gratis<\/b> auf den oberen Parkplätzen der Gärten von Schloss Trauttmansdorff.