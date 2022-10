Messehighlight: First Avenue enthüllt neuen Markenauftritt auf der Hotel 2022

First Avenue auf der diesjährigen Hotelmesse. - Foto: © First Avenue

[email protected]

First Avenue stellte auf der Hotel 2022 erstmals seinevor. Damit rückt das gesamte Werbeangebot durch ein gemeinsames Corporate Design visuell noch näher zusammen. Das Logo als zentrales grafisches Element des erneuerten Erscheinungsbildes repräsentiert dabei in seiner frischen und klaren Gestaltung die Dynamik und Agilität der neuen Unternehmensidentität. Besonderer Clou: Die Initialen des Unternehmensnamens wurden in die Wortmarke integriert. Die Summe der Elemente F, A und 1 bilden dabei den Rahmen, den First Avenue seinen Kunden als Service in allen Bereichen der Werbung bietet. Die so entstandene kompakte Wortmarke sorgt für optimale Sichtbarkeit und stärkt die Wiedererkennbarkeit und damit auch die Markenwahrnehmung.Mit dem neuen Unternehmensclaim „“ wird zudem verdeutlicht, dass First Avenue alle wichtigsten Medien und Formate der Werbebranche unter einem Dach zusammenbringt. „Während sich unser Geschäft in den letzten Jahren laufend gewandelt hat, wurde deutlich, dass sich die Wahrnehmung unseres Unternehmens nicht immer im gleichen Tempo entwickelt hat. Das Rebranding mit neuem Logo und neuen Markenfarben als zentrale visuelle Elemente der Markenidentität markieren ein neues Zeitalter für First Avenue, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens“, so First Avenue-Geschäftsführer und Mitinhaber Michael Hölzl.Mit dem neuen Markenauftritt sollen auch die neuen Unternehmenswerte hervorgehoben werden. „Als Vorwärtsmacher mit Lust an Perspektivwechseln, als Pioniere und selbstbewusste Gestalter wollen wir Neues anpacken,schaffen und gemäß unserem Anspruch „mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, mehr Möglichkeiten“ für Unternehmen jeder Größe, Branche und Zielsetzung das passende Werbeangebot bereithalten“, so Hölzl.Der Launch der neuen Marke war zentraler Baustein eines erfolgreichen Messeauftritts und Vorgeschmack auf die 15-jährige Jubiläumsparty mit über 300 geladenen Gästen am 26. Oktober in den neuen Büroräumlichkeiten in Bozen Süd. Es folgt die Geburtstagsfeier von Südtirols meistgelesenem Online-Medium STOL, das mit der Integration der Athesia-Newsportale seit letztem Jahr von First Avenue betreut wird und mit seinem 25. Geburtstag endgültig ins Erwachsenenalter kommt.Begonnen hat alles vor 15 Jahren mit der Einführung der Südtirol weit ersten Citylight Poster an den Bushaltestellen. Es folgten Kinowerbung und der Ausbau von Digitalwerbung über die eigenbetreuten Info- und Communityportale. Die Beteiligung an Europas größtem Outdoorportal Outdooractive und die Integration der Athesia-Newsportale STOL, SüdtirolNews und sportnews.bz setzen die Meilensteine der jüngeren Unternehmensgeschichte. Heute ist First Avenue nicht nur Marktführer in Außenwerbung, sondern betreut auch das größte Werbe-Ökosystem aus Südtirol.