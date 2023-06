Mindful.Latemar. Der erste Mindfulness-Weg in den Alpen

Eine besondere Aussicht verspricht der neue ‚ÄěMindful.Latemar‚Äú-Achtsamkeitspfad in Obereggen. Er ist der erste Mindfulness-Weg in den Alpen und befindet sich entlang des Rundweges auf dem Golfrion-Berg, am Fu√üe der Dolomiten, auf 1872 Metern. Im Zuge des Vaia-Sturms 2018 wurden hier fast alle B√§ume entwurzelt, dadurch bietet er Blicke auf das eindrucksvolle Latemar-Gebirge, aber gleichzeitig Ruhe, weil er ein St√ľck abseits der anderen Themenwege liegt. Jetzt k√∂nnen G√§ste ihn mit 18 verschiedenen Mindfulness-√úbungen erwandern: Entweder in einer gef√ľhrten Gruppe oder individuell, indem man kostenlos die daf√ľr vorgesehene App herunterl√§dt, um die Anleitungen von Dr. Thomas Bernagozzi auf das eigene Handy zu erhalten. Der Psychologe und Mindfulness-Trainer gestaltete den Parcours ‚Äď er hat bereits in Gro√üst√§dten vergleichbare Wege und √úbungen in Parks konzipiert und jetzt zum ersten Mal einen Pfad in den Alpen, der selbst√§ndig entdeckt werden kann. Die Installationen aus Holz und Eisen sind aus einem Projekt in Zusammenarbeit mit der Freie Universit√§t Bozen unter der Leitung von Professor Kuno Prey der Fakult√§t f√ľr Design und K√ľnste entstanden. Um den ‚ÄěMindful.Latemar‚Äú-Achtsamkeitspfad individuell zu begehen wird die kostenlose App ben√∂tigt.Dann kannst Du in Obereggen angekommen gleich mit den √úbungen beginnen.Einfach Kopfh√∂rer und Matte oder Decke einpacken, von Obereggen aus die Kabinenbahn Ochsenweide nehmen und das Tor zum ‚ÄúJetzt‚Äú √∂ffnen. Mittels der gef√ľhrten √úbungen lernt man, sich selbst mehr wahrzunehmen und auf die Gegenwart einzulassen, aber auch die Umwelt und die nat√ľrlichen Elemente unvoreingenommen zu betrachten. Alle Informationen unter www.mindful.latemar.it Psychologe f√ľr Wohlbefinden und zertifizierter Mindfulness Trainer. Seit Jahren bietet er Kurse und Schulungen zur F√∂rderung des psychischen Wohlbefindens im Innen- und Au√üenbereich an. Er hat an verschiedenen nationalen und internationalen Konferenzen als Referent zu den Themen Umweltpsychologie und Wohlbefinden teilgenommen. Er ist Gr√ľnder von Benexthere, einem multidisziplin√§ren Netzwerk von Psychologen, die in verschiedenen Bereichen der psychischen Gesundheit arbeiten. Er schafft ma√ügeschneiderte und integrative Umgebungen f√ľr Unternehmen und Einzelpersonen, indem er die in der Universit√§tsforschung entwickelte Wellbeing-Environment-Methode anwendet.