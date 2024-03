Mini BZheartbeat startet

„Wir verstehen, dass es manchmal schwierig sein kann, alle Erledigungen zu erledigen, insbesondere wenn die Kinder dabei sind. Daher möchten wir den Eltern diese zusätzliche Unterstützung anbieten, damit Sie Ihre lokalen Einkäufe oder sonstiges stressfrei erledigen können, während Ihre Kinder in sicheren Händen sind“, erklärt Angelika Huber.Die qualifizierten Betreuerinnen und Betreuer werden dafür sorgen, dass die Kinder eine unterhaltsame und aufregende Zeit erleben, während während die Eltern Zeit für sich haben, um ihre Besorgungen zu machen.Die Betreuung wird von 09.30 – 12.30 für maximal 2 Stunden angeboten, Voranmeldungen sind nicht möglich.Das Reglement für die Kinderbetreuung oder weitere Informationen, können Interessierte sowohl auf der Homepage von BZ Heartbeat sowie auf der Homepage von Kiba entnehmen.„Wir hoffen, dass diese Initiative dazu beiträgt, Ihren Samstagmorgen ein wenig einfacher und stressfreier zu gestalten“, so Angelika Huber.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.