Mission: Impossible Dead Rockoning Teil 1 ab 12. Juli in den Cineplexx Kinos Bozen und Algo

Foto: © Cineplexx Bozen

Foto: © Cineplexx Bozen

Foto: © Cineplexx Bozen

Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein Team müssen mal wieder die Welt retten. Das Überleben der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel, als ein neu entwickeltes Waffensystem droht, in die falschen Hände zu geraten. Die Suche nach der mächtigen Waffe führt die Agent*innen rund um den Globus – und Ethan Hunt zu einer schicksalsträchtigen Erkenntnis: Die Mission ist wichtiger als das Leben seiner Liebsten. Und auch seine dunkle Vergangenheit will ihn einfach nicht loslassen...Erneut läuft Cruise in seiner Paraderolle als Ethan Hunt zu Höchstform auf und führt gewohnt souverän ein erstklassiges Agententeam an: Simon Pegg als humorvoller Technik-Nerd Benji Dunn, dessen gewitzte Einlagen für viel Spaß sorgen, Kultschauspieler Ving Rhames als Computerexperte Luther Stickell sowie Rebecca Ferguson als mysteriöse Agentin Ilsa Faust und Vanessa Kirby als undurchsichtige White Widow. Neu hinzu stoßen Hayley Atwell, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham und Greg Tarzan Davis.Inszeniert wurde der Action-Blockbuster von Ausnahmeregisseur Christopher McQuarrie, der mit Tom Cruise bereits bei JACK REACHER, OPERATION WALKÜRE – DAS STAUFFENBERG ATTENTAT und EDGE OF TOMORROW zusammengearbeitet und das Drehbuch zu TOP GUN: MAVERICK mitverfasst hat.