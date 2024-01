Mit dem Zett-Glückspilz einen Gutschein für zwei Personen im Hotel Winkler gewinnen

Das Hotel Winkler ist ein 5-Sterne-Luxus-Design-hotel, das besonders durch seine Symbiose aus natürlichen Materialien und moderner Architektur auffällt. Die außergewöhnliche Panoramalage mit Blick über das gesamte Pustertal, unmittelbar am Golfclub Pustertal und dem Ski- und Erlebnisberg Kronplatz sind nur einige der Besonderheiten. Eine einzigartige Spa-Welt mit 7 Pools, verschiedenen Saunen und Rooftop-Adults-Only-Pool gehören zu den vielen Highlights des Hotel Winkler.



Beantworten Sie einfach von Samstag bis Sonntag die Rätselfrage in der „Zett“ und schicken Sie das Lösungswort sowie die notwendigen Daten kostenlos per „Dolomiten & Zett“-App ein. Schon nehmen Sie an der Verlosung eines Gutscheins für zwei Personen im Hotel Winkler für ein reichhaltiges Frühstück, Zugang zum Spa- und Saunabereich inkl. Nachmittagsbuffet und ein mehrgängiges Abendessen im Anschluss teil. Der oder die glückliche GewinnerIn wird telefonisch informiert.



fa