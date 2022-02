Mit der „Zett“ 100-Euro-Gutscheine gewinnen!

Sind Sie auf der Suche nach coolen Schuhen und Bekleidung für Ihre Kinder? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon – denn es gibt vier Gutscheine im Wert von je 100 Euro für das Geschäft „Schuhbiduu“ in Eppan zu gewinnen.„Schuhbiduu“ schließt eine Tür und öffnet ein kleines Tor … Unter diesem Motto findet man das Geschäft für Kinderbekleidung und Kinderschuhe ab 14. Februar nur eine Tür weiter als gewohnt, am Rathausplatz 14 in St. Michael/Eppan. „Schuhbiduu“ hat das Sortiment erweitert. So gibt's neben Lernlaufschuhen von Falcotto und Superfit, modischen Sneakers von Tommy Hilfiger bzw. Nero Giardini und sportlichen Freizeitschuhen von Viking jetzt auch die passende Bekleidung dazu. Pyjamas, Unterwäsche und Accessoires runden den Einkauf ab. Auch für Taufen, Erstkommunion, Firmung oder andere Feierlichkeiten ist das Geschäft die richtige Adresse. Die große Neuheit: Auf Wunsch gibt es ein stressfreies Shopping-Erlebnis außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten. Das Team von „Schuhbiduu“ setzt stets auf Qualität und langjährige Erfahrung.

