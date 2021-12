Mit der „Zett“ einen Gutschein für hochwertige Bodenbeläge gewinnen!

Wollen Sie endlich Ihren Bodenbelag austauschen? Dann spielen Sie am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon mit und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Gutschein im Wert von 1.000 € der Firma Domus bauexpert Seit mehr als 20 Jahren beliefert die Firma bauexpert seine Kunden in Südtirol und im Trentino zuverlässig mit allem, was auf dem Bau benötigt wird. Die Marke DOMUS bauexpert wurde 2014 entwickelt, um den Bereichen Fliesen, Stein, Holz- und Laminatböden mehr Gewicht zu geben. DOMUS ist sowohl für Firmenkunden, als auch für Privatkunden ein professioneller Partner bei der Oberflächengestaltung, im Innen- wie im Außenbereich. Bei DOMUS erhalten Sie kompetente technische Unterstützung, eine große Auswahl an hochwertigen Materialien und exzellente Beratung in den großzügigen Ausstellungsräumen.Wählen Sie ihren Lieblingsboden aus unserer großen Auswahl an hochwertigen Produkten und profitieren Sie sowohl in der Planungs-, als auch in der Verlegungsphase auf der Baustelle von unserem Rundum-Service. Die Firma DOMUS kümmert sich für Sie um die Lieferung, Verlegung und um alle technischen Details.

cs