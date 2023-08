Mit der „Zett“ Abenteuer in Obereggen erleben!

Aufregend wird es bei den neuen „Abenteuer-Hörspiel-Wanderungen“ im Erlebnisreich Latemar.ium, das den mächtigen Gebirgsstock dank diverser Themenwege für Genusswanderer, sportlich Ambitionierte und Familien erlebbar macht. Hinauf geht es bequem mit dem Panoramasessellift Oberholz und der Kabinenbahn Ochsenweide. Dann treffen Abenteuer auf Naturerlebnisse.Das Welterbe Latemar hält im Sommer 2023 unvergessliche Abenteuer und einzigartige Naturerlebnisse bereit. Magische Dolomitensagen, die Sturmnacht Vaia und spannende Wilderer-Geschichten sind die kreativen Zutaten der neuen abenteuerlichen Hörspielwanderungen in Obereggen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Geschwister Toni und Klara vom Jörglhof. Auf unterschiedlichen Wegen werden mithilfe von Installationen, Abenteuer-Booklets, Karten, Hörspielen und einer App Kinder zwischen 6 und 14 Jahren angeregt, knifflige Rätsel und Aufgaben analog und digital zu lösen. Dabei taucht die ganze Familie in die Abenteuer ein, ist körperlich aktiv und sammelt wertvolle Punkte, die zur Wiederaufforstung des Waldes beitragen. Weitere Informationen unter: www.obereggen.comEinfach am Sonntag „Zett“ lesen, das Kreuzworträtsel lösen und das Lösungswort per APP einschicken. Schon nehmen Sie an der Verlosung von 5 Familientickets für die neuen Abenteuer-Hörspiel-Wanderungen im Erlebnisreich Latemar.ium in Obereggen teil. Das Familienticket ist gültig für zwei Erwachsene und zwei Jugendliche bis 16 Jahren, Kinder unter 8 Jahren fahren kostenlos.