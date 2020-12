Mit der „Zett“ Day Spa für die Familie gewinnen

Dieses Glückstelefon verspricht Spaß und Entspannung für jedes Familienmitglied! Also zumindest für jene Familie (zwei Erwachsene und drei Kinder), die sich am Sonntag den Day Spa-Gutschein im „Feuerstein Nature Family Resort“ schnappt.Eine traumhafte Bergkulisse, unberührte Schneelandschaften und ein Hotel mit einem Erlebnisangebot, das seinesgleichen sucht, erwarten die Gäste im hintersten Pflerschtal. Das „Feuerstein Nature Family Resort“ ist ein wahres Schlaraffenland für Kinder und ein idealer Ort zum Entspannen und Kraft tanken für die Eltern.Wöchentlich 70 Stunden naturverbundene Kinderbetreuung, die Spielscheune, die Holzwerkstatt, die Kletterwand und der „Matsch Room“ sind nur einige der Highlights für den Nachwuchs. Die Eltern können indes Zeit zu zweit im „Adults Only Spa-Bereich“ genießen, eine wunderbare Winterwanderung unternehmen oder sich kulinarisch im Gourmetrestaurant Artifex verwöhnen lassen. Ob mit Übernachtung oder beim Day Spa: Das Feuerstein schafft einzigartige Momente für die gesamte Familie.

