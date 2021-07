Mit der „Zett“ Day-Spa für die Familie gewinnen

Lust auf einen Tag Auszeit mit der ganzen Familie? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von drei Gutscheinen für einen „Sweet Famelí Day Spa“ im „Hotel Famelí – small family & spa resort“ www.fameli.it in Olang.Das von Familie Gasser geführte Vier-Sterne-Superior-Familienhotel Famelí in Olang liegt inmitten der Dolomiten. Was Sie bei Ihrem „Sweet Famelí Day Spa“ inklusive Frühstück und Nachmittagssnack für fünf Personen erwartet? Der Tag startet mit einem vitaminreichen Frühstück vom Buffet. Genießen Sie anschließend Familienzeit in den Spa- und Wasserwelten (u.a. in zwei Indoor-Pools oder im neuen, beheizten Family Outdoor Sky Pool mit herrlichem Ausblick auf die umliegenden Wiesen und Wälder). Danach ist Entspannung auf der Panorama-Terrasse oder im Wellnessbereich angesagt. Kinderbetreuer warten mit einem abwechslungsreichen Tagesprogramm in der neu umgestalteten Indoor-Kids-Area. Am Nachmittag gibt's dann Kuchen oder frisches Obst, Joghurt, Müslis und leckere Säfte.

