Mit der „Zett“ Day-Spa für die Familie gewinnen

Haben Sie Lust darauf, eine unbeschwerte Auszeit mit der ganzen Familie zu verbringen? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon. Denn Sie können einen von drei „Sweet Famelí Days“ im „ Famelí – small family & spa resort dolomites “ in Olang für zwei Erwachsene und drei Kinder gewinnen.Verbringen Sie Ihren Familientag in Ihrem kleinen Paradies, dem Vier-Sterne-Superior-Hotel Famelí in Olang. Was Sie bei Ihrem „Sweet Famelí Day“ inkl. Frühstück und Nachmittagssnack für fünf Personen erwartet: Ihr Tag startet mit einem vitaminreichen Frühstück vom Buffet. Genießen Sie anschließend gemeinsame Familienzeit in den Spa- und Wasserwelten (u.a. zwei Indoor-Pools, ein neuer, beheizter Family-Outdoor-Sky-Pool). Danach ist Entspannung auf der Panorama-Terrasse oder im Wellnessbereich angesagt. Im Spa-Bereich kommen die Erwachsenen zur Ruhe. Die Kids entspannen in der Familiensauna. Kinderbetreuer warten mit einem abwechslungsreichen Tagesprogramm (in der neu umgestalteten Indoor-Kids-Area). Um den gelungenen Familientag abzurunden gibt es auch die Möglichkeit, ein Gourmet-Abendessen dazu zu buchen (auf Anfrage).

