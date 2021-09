Mit der „Zett“ Day-Spa gewinnen

Wollen Sie ausgiebig entspannen? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon. Denn es gibt einen Day-Spa mit Frühstück und Abendessen für zwei Personen im „ Cyprianerhof Dolomit Resort “ in Tiers zu gewinnen.Im „Cyprianerhof Dolomit Resort“ (Mitglied der „Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol“), kommen Gäste zur Ruhe und entspannen in unberührter Natur. Das Fünf-Sterne-Resort liegt inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes der Dolomiten, mit Blick auf das beeindruckende Felsmassiv des Rosengartens. Wer nach einem Ausflug ins Hotel zurückkehrt, auf den wartet der „Similde Spa“. Tief durchatmen kann man hier in der „Zirmsauna“ oder in der „Lehmsauna Argilla“. Der 2020 erweiterte Wohlfühlbereich bietet eine sprudelnde Vielfalt an Pools, Bädern, Saunen, Relaxzonen und eine Auswahl an Wellnessanwendungen von A wie „Alpenfango“ bis Z wie „Ziegenmilch-Honigpackung“.

cs