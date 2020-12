Mit der „Zett“ Day-Spa-Gutscheine gewinnen!

Hätten Sie Lust auf einen entspannten Day-Spa in einem tollen Wellness-Hotel? Dann sind am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon genau richtig! Dort gibt es nämlich drei Gutscheine für einen Day-Spa inklusive Frühstück im Belvita-Hotel Tratterhof in Meransen zu gewinnen!Das Mountain Sky Hotel Tratterhof liegt im sonnenverwöhnten Meransen und bietet einen fantastischen Blick auf die Dolomiten und auf die Bischofsstadt Brixen. Das Thema Wellness wird im Belvita-Hotel Tratterhof großgeschrieben. Gäste können im Wellnessbereich „Monte Silva Spa“ (Wasserwelt mit beheiztem Infinity-Pool, Hallenbad, Hot-Whirlpool, Wasserfall und Kältebecken) entspannen. Die Saunalandschaft lockt mit acht Saunen und einer Erlebnissauna mit täglichen Show-Aufgüssen.Sie wollen einen der drei Day-Spa-Gutscheine für das Mountain Sky Hotel Tratterhof gewinnen? Mitspielen ist ganz einfach – und vor allem kostenlos! Lösen Sie am Sonntag das Rätsel in der „Zett“ und schicken Sie das Lösungswort sowie die notwendigen Daten kostenlos per „Dolomiten & Zett“-App ein. Die Gewinner werden telefonisch informiert.

som